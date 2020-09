Zweite Liga im Liveticker: Der VfL Bochum trifft auf den FC St. Pauli

Vor dem ersten Saisonspiel gegen den FC St. Pauli am Montag (20.30 Uhr/Sky) freut sich Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz vom Zweitligisten VfL Bochum über die Rückkehr der Zuschauer. "Wir kommen aus Spielen, die komplett ohne Fans stattgefunden haben. Das ist kein schöner Zustand für uns und auch den Fußball im Allgemeinen gewesen. Ich finde, es ist ein richtiger und wichtiger Schritt in eine gute Richtung", sagte der 41-Jährige. Die Partie gegen die Kiez-Kicker können 5000 Fans im Bochumer Stadion verfolgen. "Ich hoffe, dass die Testphase gut verlaufen wird", sagte Schindzielorz.

VfL-Coach Thomas Reis erwartet, dass die Kiezkicker nach der 2:4-Pokalpleite in Elversberg "nicht mit breiter Brust" ins Ruhrrevier kommen. "Im Endeffekt ist es aber egal, ob sie gewonnen oder verloren haben. Das Spiel am Montag startet bei null", meinte der Trainer. Verzichten müssen die Bochumer auf den gesperrten Milos Pantovic und den verletzten Saulo Decarli. In der ersten Pokalrunde hatte sich der RevierKlub am vergangenen Wochenende mit 3:0 gegen den FV Engers durchgesetzt.