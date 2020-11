Zweite Liga im Liveticker: VfL Bochum will mit Sieg gegen Fortuna Düsseldorf oben dranbleiben

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: Im Duell zweier Aufstiegskandidaten empfängt der VfL Bochum am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) Fortuna Düsseldorf. In der Tabelle trennen die beiden Klubs aktuell nur drei Punkte. Den Bochumern winkt bei einem Heimsieg mit drei Toren Unterschied aber sogar Platz zwei. "Düsseldorf will sicherlich den positiven Trend fortführen. Wir wollen das natürlich am Montag unterbinden und die drei Punkte hierbehalten", sagte VfL-Trainer Thomas Reis mit Blick auf die Partie. Anzeige

Düsseldorf fing sich zuletzt nach einem eher durchwachsenen Start. In den vergangenen drei Partien holte der Bundesliga-Absteiger sieben Punkte und rückte damit bis auf Rang zwölf vor. Am Montagabend könnte der nächste Sprung in der Tabelle folgen - sogar Rang sieben ist drin. Dafür müsste aber mindestens ein Sieg mit drei Toren Unterschied gegen die Bochumer her. "In Bochum erwartet uns ein anderes Spiel als zuletzt gegen Sandhausen. Der VfL hat ein eindrucksvolles Spiel in Hamburg gezeigt und verdient gewonnen. Es wird ein interessantes Spiel", meint Fortuna-Trainer Uwe Rösler.