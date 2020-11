Zweite Liga im Liveticker: Ungeschlagener VfL Osnabrück trifft auf angeschlagenen 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg bestreitet beim noch ungeschlagenen VfL Osnabrück das schwere Montagsspiel (20.30 Uhr/Sky) der 2. Bundesliga. Der fränkische Traditionsverein hofft in Niedersachsen auf seinen zweiten Saisonsieg. Der VfL hingegen kann mit einem Dreier zurück auf Platz zwei kehren.

Die Franken stecken in einer Entwicklungsphase. Klauß selbst hat angekündigt, erst nach dem zehnten Spieltag genauer auf die Tabelle zu schauen, weil sie erst dann für ihn Aussagekraft besitze. Da wird es also Zeit, ordentlich Punkte zu holen. Gegen Osnabrück, Greuther Fürth und schließlich Paderborn am zehnten Spieltag.