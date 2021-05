2. Liga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf trifft im Nachholspiel auf den KSC

Zweitligist Karlsruher SC kann in der Auswärtspartie bei FortunaDüsseldorf wieder auf Torjäger Philipp Hofmann setzen. "Der steigt in den Bus", bestätigte Trainer Christian Eichner am Sonntag vor der Abfahrt zum letzten Corona-bedingten Nachholspiel der Badener am Montagabend (20.30 Uhr/Sky). Der 28-jährige Hofmann hatte zuletzt wegen einer Knieverletzung pausiert.

