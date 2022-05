Vor Zweitliga-Entscheidung und Relegation: Hertha-Trainer Felix Magath verlässt Training vorzeitig

Im Freizeit-Look hat Felix Magath am Sonntagmorgen das Regenerationstraining von Hertha BSC verfolgt. Der Chefcoach des Bundesligisten machte sich noch vor Ende der Übungseinheit auf den Weg nach Hessen, um das Zweitliga-Spiel von Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn (15.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige] ) zu verfolgen. Die Lilien sind wie der HSV und Werder Bremen ein möglicher Gegner in der Relegation.

Das Trainig wurde von Magaths Assistenten Mark Fotheringham geleitet, der am Nachmittag zur Partie des Hamburger SV beim FC Hansa Rostock reisen wird, wie der ehemalige HSV-Profi, -Manager und -Trainer sowie Ex-Nationalspieler Felix Magath am Sonntag bestätigte.

Die Hertha war durch ein 1:2 bei Borussia Dortmund und den 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am Samstag auf dramatische Weise noch auf den Relegationsrang gerutscht. Am Donnerstag haben die Berliner zunächst Heimrecht, vier Tage später folgt das Rückspiel beim Zweitliga-Dritten.

Am Sonntag fehlte Marcel Lotka beim Training. Der Torwart musste sich wegen des Verdachts einer leichten Gehirnerschütterung untersuchen lassen. Am Samstag war er kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit voller Wucht gegen den Pfosten geprallt, konnte aber bis zum Ende weiterspielen. Routinier Kevin-Prince Boateng war wegen "privater Themen" vom Training freigestellt. Am Dienstag wollen sich die Berliner in ein Kurz-Trainingslager begeben.