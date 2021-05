Zweitliga-Relegation im Liveticker: Der FC Ingolstadt empfängt den VfL Osnabrück

Es wird ernst: Der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück starten am Donnerstagabend in die Relegation zur 2. Bundesliga. Die Ingolstädter von Trainer Tomas Oral empfangen den Noch-Zweitligisten am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) im eigenen Stadion vor 250 zugelassenen Zuschauern. Nach den gescheiterten Versuchen 2019 und 2020 stehen die Ingolstädter zum dritten Mal nacheinander in der Relegation und wollen endlich die Rückkehr in die 2. Bundesliga packen.

"Die wichtigste Botschaft war, dass wir nicht nach hinten geschaut haben", sagte FCI-Coach Oral. Die Osnabrücker wiederum verpassten am letzten Zweitligaspieltag die mögliche Rettung. Seit Montag bereiten sich die Osnabrücker in Bayern schon auf die Zitterpartien vor. Die Enttäuschung nach der verpassten Rettung beim 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue am Sonntag habe seine Mannschaft rasch abgeschüttelt, sagte Trainer Markus Feldhoff. "Wir sind bereit und wollen diese Chance nutzen."