Der Hamburger SV und der FC St. Pauli wollen ihren erfolgreichen Einstand in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga mit ihren zweiten Saisonsiegen abrunden. Eine Woche nach dem starken 3:1-Erfolg bei Schalke 04 strebt HSV-Trainer Tim Walter im heimischen Volksparkstadion am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen Dynamo Dresden eine erneut überzeugende Offensivfußball-Vorstellung an. Zeitgleich hofft der zum Start 3:0 gegen Holstein Kiel siegreiche Kiezklub bei Erzgebirge Aue auf den ersten Auswärtsdreier 2021/22. Und in Nordrivale Kiel und Erstliga-Absteiger Schalke treffen zwei große Verlierer des Premieren-Wochenendes aufeinander.

Trotz der ernüchternden Auftaktniederlage ist Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis zuversichtlich, an der Ostseeküste am Sonntag ein gutes Spiel zu liefern. "Wir haben eine komplett neue Mannschaft, die sich erst einmal finden muss. Aber mir haben auch im Spiel gegen den HSV schon einige Sachen gefallen", sagte der Schalker Chefcoach. Eine besondere Partie wird der Auftritt in Kiel für Dominick Drexler. Der Schalker Neuzugang stand von 2016 bis 2018 bei Holstein unter Vertrag und will nun mit dem Revierklub eine erfolgreiche Saison spielen. "Wir als Schalke 04 wollen mit breiter Brust auftreten, egal ob in Kiel, im Pokal in Villingen oder in der Bundesliga. Wir wollen eine Euphorie entwickeln, das kann uns sehr viel geben", sagte er.