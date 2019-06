Zweitliga-Spielplan: So starten der HSV, der VfB Stuttgart & Co. in die neue Saison

Wann steigt das Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli? Gegen wen geben die Bundesliga-Absteiger Hannover 96, VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg ihren Einstand? Und welche Partien stehen am 34. Spieltag an? Diese Fragen beantwortete die Deutsche Fußball Liga am Freitagmittag mit dem neuen Zweitliga-Spielplan. Die Klubs starten bereits vom 26. bis zum 29. Juli in die kommende Saison, die am 17. Mai 2020 endet.