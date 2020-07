Zweitliga-Start schon Ende August? Profis von Hannover 96 droht ein Kurzurlaub

96-Trainer Kenan Ko­cak hat die verbliebenen Spieler „auf unbegrenzte Zeit“ in den Urlaub ge­schickt. Jetzt deutet sich aber an, dass die Ferien kürzer als erwartet ausfallen könnten – die Deutsche Fußballliga plant, den Zweitliga- vom Erstligastart ab­zu­kop­peln.

96-Profis ab 18. Juli wieder im Training?

Der Verband äußerte sich gestern so: „In der 2. Bundesliga ist neben einer verkürzten Winterpause ein Saisonstart bereits am 28. Au­gust eine Option.“ Dabei würde der zweite Spieltag während der Fifa-Abstellungsperiode für Länderspiele Anfang September ausgetragen.

Käme es so, müssten die 96-Spieler bereits am 18. Juli wieder den Dienst antreten. Denn Kocak wünscht sich sechs Wochen Vorlauf bis zum Saisonstart. In diese Vorbereitungszeit fällt auch ein Trainingslager, das in Österreich geplant ist.