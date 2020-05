Zweitliga-Topspiel im Liveticker: Der VfB Stuttgart empfängt den HSV

Brisanz ist auch ohne eine erstligareife Kulisse garantiert. Auch wenn niemand etwas von einer Vorentscheidung im Aufstiegs-Endspurt der 2. Bundesliga wissen will, wird das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) doch richtungsweisenden Charakter haben. Die Zweitliga-Prominenz zittert um die ersehnte Bundesliga-Rückkehr. Die nächste Niederlage könnte für einen der Top-Favoriten nach dem enttäuschenden Re-Start am Ende eine zu viel sein. Insbesondere die Gastgeber stehen unter Druck. "Da geht es um alles", verdeutlichte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der sich am Tag vor dem Spiel über einen neuen Vertrag freuen durfte.