Der Fehlstart droht: Bundesliga-Absteiger Werder Bremen will nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen Drittligist VfL Osnabrück zumindest in der Bundesliga den zweiten Saisonsieg einfahren. Nach einem Unentschieden gegen Hannover zum Start und einem turbulenten Sieg gegen Fortuna Düsseldorf kommt am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) der SC Paderborn an die Weser. Doch nachdem mit Ludwig Augustinsson der vierte potenzielle Stammspieler binnen einer Woche verkauft wurde, ist die Stimmung nicht gut: "Wir brauchen Spieler", sagte Trainer Markus Anfang. "Wir sind nicht glücklich. Es herrscht eine Unzufriedenheit." Ein Sieg gegen die Ostwestfalen könnte die Laune zumindest etwas aufbessern – jedes andere Ergebnis könnte den Unmut verschärfen.

Druck lastet auch auf dem SV Darmstadt 98: Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart braucht die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht dringen einen Sieg. Am Sonntag kommt nun der ebenfalls sieglose FC Ingolstadt ans Böllenfalltor. Aufsteiger Hansa Rostock konnte am zweiten Spieltag mit einem Sieg gegen Hannover 96 auf sich aufmerksam machen. Am Sonntag will der FCH auswärts in Heidenheim an den Erfolg anknüpfen.