Zweite Pleite in Folge: SC DHfK Leipzig verliert in Stuttgart

Stuttgart/Leipzig. Als Lukas Binder in der Anfangsphase als erster DHfK-Handballer in dieser Bundesliga-Saison sein 100. Tor zum 3:4-Anschluss erzielte, war die Welt für die Grün-Weißen noch in Ordnung. Doch für den Linksaußen der Leipziger wären am Sonntag zwei Punkte seines Teams wichtiger gewesen als das der Jubiläumstreffer. Nach einer über weite Strecken desolaten zweiten Halbzeit nützte auch das Aufbäumen in der Schlussphase nichts mehr. Am Ende feierte der TVB Stuttgart einen wichtigen 29:25 (13:12)-Erfolg im Abstiegskampf gegen die Sachsen.

Für die Leipziger war es nach dem 28:31 drei Tage zuvor gegen die Rhein-Neckar Löwen die zweite Niederlage in Folge. Und am Donnerstag (19.05 Uhr) kommt ein ganz dicker Brocken in die Arena. Zu Gast ist der Serienmeister, Pokalsieger und Tabellenzweite THW Kiel, der gerade einen Lauf hat. Der Stuttgarter Dominik Weiss sagte: „Das war eine super Atmosphäre heute – und ein wichtiger Schritt für uns. Nach dem 24:15 hätten wir cleverer sein müssen. Wir sind ein hohes Risiko gegangen und hatten zu viele Ballverluste.“ Der TVB war an diesem Sonntag einfach zu stark für die Leipziger. DHfK-Trainer André Haber versuchte in den Auszeiten ruhig zu bleiben und wies darauf hin: „Der Schlüssel liegt in der Abwehr.“ Doch die Leistung in der Deckung reichte nicht. Am Ende sagte Haber: „Es war sehr ernüchternd, was in der zweiten Halbzeit ablief. Wir wussten, dass Stuttgart alles in die Waagschale werfen wird. Wir haben unsere Chance heute verstolpert und verpasst.“

DHfK-Tore: Binder 6, Sunnefeldt 5, Gebala 4, Ivic 3/2, Witzke 2, Milosevic 2, Remke 2, Wiesmach 1.