Zweite Ringer-Medaille des Tages: Denis Kudla holt Bronze für Deutschland

Zuvor hatte Frank Stäbler im letzten Kampf seiner Karriere ebenfalls eine Bronzemedaille erkämpft. Der dreimalige Weltmeister setzte sich in einem der beiden kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm mit 5:4 gegen den Georgier Ramas Soidse durch. Es ist das würdige Ende seiner beeindruckenden Laufbahn. Stäbler hätte in seinem letzten Turnier gerne Gold gewonnen, war im Viertelfinale am Dienstag aber knapp an Mohammad Reza Geraei gescheitert, der letztlich Gold holte.