Zweite Wahl für die 96-Sechs: Spielt Aogo oder Bakalorz für Anton?

Einer der stabilsten Spieler der letzten Wochen, der stärkste am Dienstag im Training: Waldemar Anton Aber war hilft es 96 am Freitagabend? Anton ist nach der fünften gelben Karte gesperrt. 96-Trainer Mirko Slomka ist gezwungen, auf der Sechser-Position umzubauen. Wer ist bei Slomka wohl zweite Wahl für die Sechs: Kapitän Marvin Bakalorz oder Dennis Aogo?

Die Entscheidung für den einen ist diesmal auch eine gegen den anderen. Slomka hatte den Kapitän nach dem schwachen Spiel in Hamburg (0:3) aussortiert, eine Entscheidung, die Bakalorz nicht gefallen haben dürfte. Noch weniger die Folge-Entscheidung, den vertragslosen Aogo zu verpflichten und mit ihm im zentralen defensiven Mittelfeld zu planen. Aogo spielte prompt gegen Bielefeld (0:2), in Kiel (2:1) und gegen Nürnberg (0:4). Danach verletzte er sich. Aus der Not heraus ersetzt Slomka ihn durch Anton – bis jetzt eine der besten Entscheidungen in dieser Saison.