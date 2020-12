Zweite Welle der Corona-Krise: Schwimmer des TuS Wunstorf erneut auf dem Trockenen

Seit 2008 kümmert sich Katrin Knittel (48) bei der Schwimmabteilung des TuS Wunstorf, der mit dem 1. WV Wunstorf die Wassersport-Gemeinschaft Wunstorf bildet, um den Nachwuchs und ist zudem auch Kampfrichterin. Nicht nur in ihrer Freizeit dreht sich vieles um Wasser. Als Wissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut für Ma­ri­ne Mi­kro­bio­lo­gie in Bremen beschäftigt sie sich beruflich mit den kleins­ten Be­woh­nern des Mee­res. Anzeige

Hallo Frau Knittel, wann haben Sie zum letzten Mal ein Schwimmbad von innen gesehen? In der letzten Oktoberwoche, am 31. Oktober, dem Tag vor dem aktuellen Lockdown. Da hatten wir einen Stützpunktwettkampf für die Landeskaderschwimmer, an dem ich als Kampfrichterin teilgenommen habe. Und am nächsten Tag war alles wieder vorbei, da hieß es erneut: Pack die Badesachen ein. Was ging Ihnen durch den Kopf, als klar wurde, dass die Schwimmbäder, wie schon im Frühjahr, wieder zugemacht werden?

Wir haben das kommen sehen, es hat sich ja abgezeichnet. Für den 1. November hatten wir unsere Vereinsmeisterschaften für die jüngeren Kinder geplant – natürlich coronagerecht mit Hygienekonzept. Wir hatten gehofft, dass wir das noch durchführen können, es war ja alles gut geplant. Doch dazu kam es leider nicht. Da war die Enttäuschung bei den Kindern natürlich groß.

Wasserflöhe, Seesterne, Hammerhaie und Piranhas: Das sind die Gruppen der Schwimmsparte des TuS Wunstorf für die Kleinsten, die von Ihnen und Ihrem Team betreut und trainiert werden. Wie haben es die Kinder aufgenommen, dass sie schon wieder nicht mehr schwimmen dürfen? Gerade die jüngeren Kinder sind besonders stark von der erneuten Schließung betroffen, denn sie konnten erst mit Öffnung des Hallenbades das Training wieder aufnehmen – und das war Ende September. Die Kinder waren glücklich, dass sie wieder ins Wasser konnten, waren konzentriert dabei und haben die Corona-Regeln toll eingehalten. Aber nach sieben Trainingseinheiten war schon wieder Schluss. Die Jugendlichen konnten mit viel Trainingsfleiß gerade wieder an ihre alten Leistungen anknüpfen. Auch die Masters sind sehr traurig. Viele von ihnen haben im nächsten Jahr die EM in Budapest als Ziel und möchten dort bestmöglich vorbereitet an den Start gehen. Wie hält der Verein die Kinder und Jugendlichen bei Laune? Wir haben vor ein paar Tagen eine schöne Aktion gemacht. Da hat sich unser Trainerteam als Nikolaus verkleidet, ist mit Weihnachtsmusik von Tür zu Tür gegangen und hat den Kindern einen großen Schokoladen-Nikolaus sowie eine Maske mit Vereinslogo drauf geschenkt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, wie glücklich die Kinder waren, uns zu sehen. Das zeigt, dass auch ihnen die Gemeinschaft sehr wichtig ist – und dass sie diese Gemeinschaft vermissen.

Das Beste aus der Situation machen: Gibt es Möglichkeiten, sich außerhalb des Beckens schwimmspezifisch fit zu halten? Nicht jeder hat ja zu Hause ein Schwimmbecken im Keller. Das gibt es zwar auch, wenn auch nur sehr selten. Neulich habe ich von jemandem gehört, der im Garten noch den Pool mit Gegenstromanlage laufen hatte. Für Schwimmer ist es schwierig an Land, es gibt wirklich wenige Alternativen. Viele halten sich mit Laufen, Radfahren und Online-Work-outs so gut es geht fit. Aber ein Schwimmer gehört ins Wasser, er möchte schwimmen, weil ein bisschen Schwerelosigkeit im Wasser und die Möglichkeit, sich richtig zu verausgaben, einzigartig ist. Ihr Sohn Nils ist norddeutscher Meister über 400 Meter Lagen. Wie weit wirft ihn die Zwangspause bei seiner Entwicklung zurück? Das ist schwierig einzuschätzen. Er hatte zum Glück nur vier Wochen Trainingspause, weil die Landeskaderathleten, zu denen aus Wunstorf neben Nils noch Lisa Schaer, Jan Nordmann und Louis Delesalle gehören, seit dem 1. Dezember wieder am Stützpunkt in Hannover trainieren dürfen. Darüber sind alle sehr glücklich, denn eine längere Pause wäre sehr schwierig aufzuholen gewesen.

Und die Stimmung im Hause Knittel dürfte seit dem 1. Dezember dann auch deutlich besser sein. Genau. Jetzt hoffen wir aber alle noch auf ein schnelles Sinken der Infektionszahlen, damit alle Vereinsschwimmer wieder ins Wasser dürfen. Wie geht es den anderen Vereinen, man trifft sich ja ein paar Mal im Jahr bei Titelkämpfen oder anderen Veranstaltungen. Seit dem ersten Lockdown gab es nur ein, zwei Schwimmfeste sowie die Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Danach war wieder Schluss. Auch die Landesmeisterschaften im November mussten abgesagt werden. Von der Wasserfläche, die wir nutzen durften, haben wir es in Wunstorf allerdings gut getroffen. Wir hatten an drei Abenden ab 18 Uhr die ganze Schwimmhalle. Das war eine große Hilfe, dafür sind wir dankbar. Andere Vereine in der Region mussten um Wasserflächen wesentlich mehr kämpfen.