Zweiter Aufsteiger in England fix: AFC Bournemouth folgt FC Fulham in die Premier League

Nach zwei Jahren in der englischen Championship kehrt der AFC Bournemouth in die Premier League zurück! Das Team von Trainer Scott Parker gewann das Spitzenspiel am Dienstagabend gegen den Tabellendritten Nottingham Forest am vorletzten regulären Spieltag knapp mit 1:0 (0:0) und steht somit endgültig als zweiter Aufsteiger fest. Kieffer Moore (83. Minute) erzielte das entscheidende Tor. Pikant: Hätte der Tabellendritte Nottingham die Partie in Bournemouth für sich entschieden, hätten sie selbst an Bournemouth vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz klettern können.

Anzeige