Groß war die Aufregung beim Halbfinale der Europameisterschaft: War dem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter durch Englands Kapitän Harry Kane, der den Briten den Sieg gegen Dänemark bescherte, eine Schwalbe voraus gegangen? Fakt ist: Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte trotz eines wohl nur leichten Kontakts von Joakim Maehle gegen Raheem Sterling auf den Elfmeter-Punkt, Kane traf in der 104. Minute zum entscheidenden 2:1 (1:1) und besiegelte die erste Final-Teilnahme der Briten seit 1966. Ein Tor, über dessen Entstehung nicht nur wegen des Zweikampfes viel diskutiert wurde. Im Fokus: Der Sololauf von Sterling, an dessen Ende er zu Fall kam - und an dessen Anfang er an einem mysteriösen zweiten Ball vorbei gelaufen war. Anzeige

Dieser zweite Ball lag in der 104. Minute in direkter Nähe des rasch in den Strafraum dribbelnden Sterling auf der rechten offensiven Außenbahn der Engländer und stellte angesichts des geringen Abstands von weniger als einem Meter zumindest theoretisch eine Irritation der betroffenen Spieler dar - allerdings nicht nach der Einschätzung des niederländischen Unparteiischen. Makkelie unterband das Spiel nicht, um das überzählige Spielgerät zu entfernen - und lag mit dieser Einschätzung laut Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner auch richtig. "Offenbar hat Makkelie keine Beeinflussung des Spielgeschehens und der beteiligten Spieler festgestellt, dann muss er auch nicht unterbrechen", sagte er in der ARD.

Regeln besagen: Zweiter Ball im Spiel zieht nicht automatisch Unterbrechung nach sich Der bloße Umstand, dass ein zweiter Ball auf dem Platz lag, ist also laut der Regelhüter kein Grund für eine sofortige Spielunterbrechung. Dies untermauern auch die offiziellen Fußball-Regeln, die etwa auf dfb.de öffentlich abrufbar sind. Dort heißt es im Bereich "Schiedsrichter" beim Unterpunkt "Eingriffe von außen":



(...) Der Schiedsrichter kann das Spiel je nach Ausmaß des Zwischenfalls weiterlaufen lassen, unterbrechen, aussetzen oder abbrechen, wenn (...) bei laufendem Spiel ein zweiter Ball, ein anderes Objekt oder ein Tier aufs Spielfeld gelangt. In diesem Fall muss der Schiedsrichter: – das Spiel nur unterbrechen und mit einem Schiedsrichterball fortsetzen, wenn das Spielgeschehen gestört wurde. Wenn der Ball ins Tor geht und kein Spieler des verteidigenden Teams aufgrund des Eingriffs am Spielen des Balls gehindert wurde, zählt der Treffer, selbst wenn es zu einem Kontakt mit dem Ball gekommen ist, es sei denn, der Eingriff erfolgte durch das angreifende Team, – das Spiel weiterlaufen lassen, wenn das Spielgeschehen nicht gestört wurde, und das störende Element so schnell wie möglich entfernen lassen.