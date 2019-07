Zweiter Profi-Boxer innerhalb einer Woche tot: Hugo Santillan nach Kampf gestorben

Der Boxsport trauert innerhalb von einer Woche um einen weiteren Sportler. Der 23 Jahre alte Argentinier Hugo Santillan ist am Donnerstag gestorben. Der ehemalige südamerikanische Super-Leichtgewicht-Champion war nach seinem Kampf am Samstagabend in seinem Heimatland ins Koma gefallen - und starb nun schließlich an Herzversagen. Der Box-Verband WBC bestätigte die Todes-Meldung via Twitter.

Santillan erkämpfte sich in zehn Runden ein Unentschieden gegen den Uruguayer Eduardo Javier Abreu, kollabierte aber bereits bei der Urteilsverkündung. "Eine traurige, traurige Woche für das Boxen", schrieben die beiden Box-Promoter Kalle und Nisse Sauerland via Twitter. "Wir sind am Boden zerstört, dass Hugo Santillan verstorben ist."

BDB-Präsident: Hugo Santillan hatte Schutzsperre

Laut Thomas Pütz, dem Präsidenten des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer), war Santillan sogar gesperrt: "Ein absoluter Wahnsinn, den Mann so schnell wieder boxen zu lassen. Santillian hat von uns nach dem harten Kampf gegen Artem (Harutyunyan, am 15. Juni; d. Red.) eine Schutzsperre bis zum 30. Juli bekommen", sagte Pütz der Bild.

Am Dienstag war bereits der russische Profi-Boxer Maxim Dadaschew an Kopfverletzungen verstorben, die er sich bei einem Kampf in den USA zugezogen hatte. Dadaschew hatte am Freitagabend (Ortszeit) in dem Kampf gegen Subriel Matias (Puerto Rico) schwere Treffer hinnehmen müssen, so dass sein Trainer zum Ende der elften Runde das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe warf. Danach wurde der Boxer auf einer Trage aus dem Ring gebracht. Bei ihm wurde ein schwerer Hirnschaden diagnostiziert

