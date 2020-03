Zweiter Corona-Fall bei Hannover 96: Auch Jannes Horn positiv getestet

Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich 96-Profi Timo Hübers mit dem Coronavirus infiziert hat. Daraufhin hat sich das gesamte 96-Team einem Test unterzogen. Einen Tag später kam nun heraus, dass auch Jannes Horn positiv getestet wurde.

Heimspiel gegen Dresden in Gefahr

Die Bild berichtete zuerst vom neuen Corona-Fall bei 96. Damit ist das Heimspiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden mehr denn je in Gefahr. Eine Austragung der Partie erscheint aufgrund der jüngsten Entwicklungen äußerst fraglich. Bereits am Vormittag äußerte sich nach SPORTBUZZER-Informationen der Verdacht, dass weitere Spieler der Roten infiziert sein könnten. Das geplante Training wurde abgesagt und die Testergebnisse ließen auf sich warten. Nun ist klar, dass auch Jannes Horn mit dem Virus infiziert ist.