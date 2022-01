Zweiter Corona-Fall beim BVB: Nach Zagadou auch Wolf positiv getestet

Borussia Dortmund vermeldet vor dem Start in die Rückrunde einen zweiten Coronafall. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv auf das Virus getestet. "Der 26-Jährige, der keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden hatte, hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben und ist aktuell symptomfrei", hieß es in der Mitteilung. Anzeige

Der zuletzt auf Offensivpositionen eingesetzte Allrounder ist nach Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou der zweite coronabedingte Ausfall des Tabellenzweiten für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Der 22 Jahre alte Zagadou war in Dubai positiv getestet worden und befindet sich weiterhin in seinem Urlaubsort in Quarantäne.