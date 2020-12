Auch zweiter Corona-Test negativ: Karl Geiger darf bei Vierschanzentournee starten

Aus der Corona-Isolation in die Skisprung-Arena: Flug-Weltmeister Karl Geiger ist rechtzeitig vor Beginn der 69. Vierschanzentournee aus der Quarantäne entlassen worden und kann am Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) nach knapp zwei Wochen Pause einen Kaltstart hinlegen. Auch der zweite PCR-Test fiel am Sonntagabend negativ aus; Geiger war in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden. Alle Springer müssen vor der Tournee einen Corona-Test absolviert haben.

