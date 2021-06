Zweiter EM-Einsatz für Felix Brych: Deutscher Schiedsrichter pfeift Finnland gegen Belgien 

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych kommt am dritten Vorrundenspieltag bei der Fußball-EM zu seinem zweiten Einsatz. Mit seinen Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp ist der 45-Jährige am Montagabend (21 Uhr/MagentaTV) in St. Petersburg für das Aufeinandertreffen zwischen Finnland und Mitfavorit Belgien eingeteilt, wie die UEFA am Samstag veröffentlichte.

