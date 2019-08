Zweiter Härtetest gegen Aston Villa, zweite Niederlage für RB Leipzig

Leipzig. Neues Spiel, neues Glück, anderer Fußballplatz, ähnliches Ergebnis. Einen Tag nach der 1:3-Testspiel-Niederlage gegen Aston Villa in der Red-Bull-Arena zogen die Roten Bullen am Cottaweg erneut den Kürzeren.

Als alles auf ein finales 0:0 hindeutete, kassierte der Bundesligist einen späten Konter und das 0:1 (89.). Torschütze: Jonathan Kodjia. Am Montag ist trainingsfrei, danach startet die unmittelbare Wettkampfvorbereitung aufs Pokalspiel beim VfL Osnabrück. RB gegen Villa reloaded also. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und war kein Freundschaftsspiel im eigentlichen Sinn. Gegen englische Team gibt es keine Freundschaftsspiele, weil englische Profis immer hart und herzlich zur Sache gehen. Im vorliegenden Fall wurde die Angelegenheit aus RB-Sicht noch haariger und ab und an schmerzhaft, weil Aston Villas Co-Trainer John Terry heißt und der Inbegriff des Zweikämpfers war. Terry, 38, hat nahezu 500 Mal für den FC Chelsea in der Premier League gespielt, räumte Gott und die Welt ab. Die Einstellung zum Job hat die Legende offenbar den Villa-Spielern vermittelt.