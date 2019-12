Zweiter in der Auswärtstabelle: In der Fremde klappt's bei Hannover 96

Die Erleichterung war riesig bei Hannover 96 nach dem knappen 1:0-Arbeitssieg beim FC St. Pauli. Nicht geglänzt, aber wertvolle drei Punkte geholt. Mal wieder auswärts. Alle vier Siege in der laufenden Zweitligasaison gelangen Hannover 96 in Stadien der Konkurrenz, die verheerende Heimbilanz ist bekannt (vier Punkte aus sieben Spielen).

Demgegenüber steht allerdings eine durchaus passable Ausbeute in der Fremde. Mit 13 Punkten aus acht Spielen stehen die Roten auf dem zweiten Platz der Auswärtstabelle, nur Arminia Bielefeld (19 Punkte, sechs Siege aus sieben Spielen) hat eine bessere Bilanz. Bis auf das desaströse 0:4 in Heidenheim vor zwei Wochen sah 96 zuletzt als Gast immer besser aus als zuhause. In Karlsruhe kassierte der Absteiger erst in letzter Minute den 3:3-Ausgleich, davor gewann 96 seine Spiele in Dresden (0:2) und Kiel (1:2).