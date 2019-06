Zweiter Neuzugang: 1. FC Lok Leipzig holt Stephané Mvibudulu

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Stephané Mvibudulu kehrt ein Kicker nach Probstheida zurück, der bereits in der Jugend für den Club die Töppen schnürte. Der inzwischen 26-jährige kommt von Regionalliga -Konkurrent FC Rot-Weiß Erfurt erhält zunächst einen Vertrag für eine Saison. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der Deutsch-Kongolese ist nach Aykut Soyak der zweite Neuzugang der Blau-Gelben in diesem Sommer.

Mvibudulu spielte in der Jugend neben dem 1. FC Lok auch für den Halleschen FC, wo er auch sein Profidebüt feierte. Vom HFC wechselte er 2013 zum TSV 1860 München. Nach drei Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt zog es den in Kinshasa geborenen Fußballer über die Stuttgarter Kickers zum SV Wehen-Wiesbaden. Von dort ging es über die SG Sonnenhof-Großaspach nach Erfurt. In 51 Partien in der 2. und 3. Liga traf Mvibudulu dreimal und lieferte drei Vorlagen. In den Regionalligen Bayern und Nordost stand er in 71 Spielen auf dem Platz (sechs Tore / acht Vorlagen).