Starker zweiter Platz für Bult-Trainer Nedorostek - Moser feiert 100. Sieg

Was für ein Galopprennen in Hamburg-Horn! Der ungeduldige Wallach Zargun aus dem Trainingsstall von Bohumil Nedorostek brach zunächst kurz vorm Start des Großen Preises von Lotto direkt durch die Startbox. Jockey Clement Lecoeuvre reagierte gut und hatte den Vierbeiner schnell unter Kontrolle. Wieder in die Box, wo der Rest des Feldes wartete.

K Club sichert sich den Sieg

Dann der geglückte Start – und der unbändige Zargun setzte sich direkt von der Außenbahn an die Spitze des Gruppe-III-Rennens, dem Höhepunkt des ersten Tages des Derby-Wochenendes in Hamburg. Zargun dominierte 1000 der insgesamt 1200 Meter – und hätte auch gewonnen, wenn ihn nicht auf den letzten Metern die von ganz hinten herangaloppierende Stute K Club mit Martin Seidl im Sattel abgefangen hätte.