Zweiter Premier-League-Aufsteiger fix: West Bromwich Albion feiert Rückkehr ins Oberhaus

West Bromwich Albion ist zurück in der Premier League: Der Klub aus den West Midlands um den ehemaligen kroatischen Nationaltrainer Slaven Bilic hat ein 2:2 gegen die Queens Park Rangers am letzten Spieltag der zweitklassigen Championship ausgereicht, um nach zwei Jahren Abstinenz in die erste Liga zurückzukehren. West Brom sicherte sich damit Rang zwei, den letzten direkten Aufstiegsplatz der zweiten Liga, vor den Verfolgern FC Brentford (1:2 gegen den FC Barnsley) und FC Fulham (1:1 gegen Wigan Athletic). Brentford und Fulham spielen nun mit dem Tabellen-Fünften Cardiff City und dem Sechsten Swansea City in den Playoffs den dritten Aufsteiger aus.

West Brom zitterte sich regelrecht zum Aufstieg: Die "Baggies" waren bereits vor dem letzten Spieltag als Tabellen-Zweiter (82 Punkte) vor Brentford (81) und Fulham (80) in der Pole Position um den Aufstieg. Ein Sieg wäre das sichere Ticket für die Rückkehr ins Oberhaus gewesen, doch es sollte anders kommen: Ryan Manning (34. Minute) erzielte den Führungstreffer für die Queens Park Rangers. Zwar drehte West Brom das Spiel durch Tore von Grady Diangana (44.) und Callum Robinson (49.) die Partie, doch Eberechi Eze erzielte in der 61. Minute den Ausgleich. Nur weil die Konkurrenten patzten, reichte dem Bilic-Klub das Remis zum Aufstieg

Leeds United stand bereits als erster Aufsteiger fest

Am vergangenen Freitag hatte bereits Leeds United nach 16 Jahren Premier-League-Abstinenz den Aufstieg in Englands höchste Liga perfekt gemacht. Die "Whites" profitierten von einem Patzer von Verfolger West Bromwich Albion, der gegen Huddersfield Town mit 1:2 verlor. Leeds war in der Saison 2003/2004 unter großen finanziellen Problemen aus der Premier League abgestiegen, nachdem der Verein, der in den 1970er-Jahren unter Trainer Don Revie zu den besten Mannschaften Europas gehörte, sich gründlich übernommen hatte.

