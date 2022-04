Zweiter Sieg in Folge: Lok Leipzig setzt Aufholjagd auch gegen Meuselwitz fort

Lok-Trainer Almedin Civa hatte alle Mann an Bord – die zu Wochenbeginn angeschlagenen Luca Sirch und Damir Mehmedovic waren fit und standen von Beginn an auf dem Platz. Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg am Sonntag in Halberstadt stellte Civa seine Startelf auf einer Position um: Leon Heynke durfte für Mike Eglseder ran. Auch der Gegner konnte aus dem Vollen schöpfen und machte das in Halbzeit eins richtig gut: Die Elf von David Bergner setzte Lok mit einer 3-4-3-Formation von Beginn an mit hohem Pressing unter Druck. Die Leipziger konnten so ihr gefürchtetes Angriffsspiel nur selten aufziehen, Meuselwitz war wacher und giftiger, ließ Lok gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Nach vorne ging jedoch bei beiden Teams zunächst wenig. Der ZFC war immerhin bei Standards gefährlich, wobei kurioserweise die größte Lok-Möglichkeit aus einer Ecke der Gäste resultierte: Blau-Gelb eroberte den Ball, konterte über den pfeilschnellen Theo Ogbidi, der an der Strafraumgrenze quer auf Eric Voufack passte, dem die Pille aber in bester Einschuss-Position versprang (19.). Die beste von drei Meuselwitzer Möglichkeiten gab es kurz vor der Pause, als der Ball schon im Tor war, aber das Schiedsrichtergespann auf Abseits entschied (45.+1).