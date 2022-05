Zweiter Titel der Saison: Liverpool gewinnt FA Cup nach Elfer-Krimi gegen Chelsea

Der FC Liverpool hat es schon wieder getan und den FC Chelsea in einem Pokalfinale auf dramatische Art und Weise geschlagen. Vor den Augen von Prinz William und rund 85.000 Zuschauern im Wembley-Stadion knackte das Team von Trainer Jürgen Klopp die Blues im Endspiel des FA Cups am Samstag erneut erst im Elfmeterschießen, gewann mit 6:5 (0:0, 0:0) und feierte damit bereits den zweiten Titel der Saison. Schon das Finale des League Cups hatten die Reds gegen die Mannschaft von Thomas Tuchel vom Punkt für sich entschieden. Nach 120 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden, ehe Kostas Tsimikas im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß für Liverpool verwandelte. Für den Tabellenzweiten der englischen Liga ist somit weiterhin das Quadruple bestehend aus League Cup, FA Cup, Premier League und Champions League möglich.

In einer von Taktik geprägten ersten Halbzeit übernahmen die Reds zunächst das Kommando, konnten aus ihrer optischen Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Nach etwa 20 Minuten Eingewöhnungszeit fanden auch die Londoner, die auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten mussten, besser in die Partie und gestaltete sie zunehmend offener. Ernsthaft in Bedrängnis wurde vor dem Seitenwechsel allerdings weder LFC-Keeper Alisson noch Blues-Schlussmann Edouard Mendy gebracht. Einziger echter Aufreger: Liverpool-Superstar Mohamed Salah sank am Mittelkreis plötzlich zu Boden, hielt sich die Leiste und musste unter Tränen ausgewechselt werden (33.) – ausgerechnet zwei Wochen vor dem Finale in der Champions League gegen Real Madrid.