Knaller und Klewin weitere Optionen: Wer wird Hannovers Nummer zwei?

Kocak: "Reden mit drei Kandidaten" Wer wird die Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler? Auf SPORTBUZZER-Nachfrage gab Trainer Kenan Kocak an, mit drei Kandidaten im Gespräch zu sein. Bei dem zwischenzeitlich gehandelten Dänen Jakub Busk (26) sperrt sich Bundesligist Union Berlin, es sei denn, 96 zahlt eine hohe Ablöse. Union-Manager Oliver Ruhnert machte klar, dass Union das Geld braucht, um sich eine neue Nummer drei zu leisten. Anders sieht es in Bielefeld aus: Arminia verpflichtete Oscar Linner aus Schweden. Philipp Klewin (26) ist nun die Nummer drei und will nach Hannover.

Torhüter Philipp Klewin (rechts) im Spiel gegen FC Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga Saison 2018/2019. © imago/Eibner

Zuber wollte Klewin schon einmal Klewins großes Plus: Die frühere Erfurter Nummer eins war unter dem Sportlichen Leiter Gerhard Zuber schon einmal ein Favorit, aber 96 entschied sich ans anderen Gründen für Leo Weinkauf (23), der zurzeit an Duisburg verliehen ist. Klewin gehört nun erneut zu den Favoriten für den zweiten Torhüterposten in Hannover. Oder holt Trainer Kenan Kocak seinen Knaller?

Torhüter Marco Knaller vom SV Sandhausen. © Thomas Eisenhuth

Marco Knaller nur Ersatz in Sandhausen Marco Knaller (32) war unter Kocak in Sandhausen in der Saison 2016/17 die Nummer eins. Kocak nahm Knaller aus dem Tor und setzte auf Marcel Schuhen. Knaller, so Kocak damals, habe sich allerdings „immer professionell verhalten“. Knaller ist aktuell Nummer zwei beim Drittligisten Ingolstadt.