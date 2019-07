Zweiter Zugang für Jürgen Klopp? FC Liverpool vor Verpflichtung von Fulham-Talent Harvey Elliott

Jüngster Premier-League-Spieler aller Zeiten

Der Mittelfeldspieler weckte nicht von ungefähr Begehrlichkeiten: Elliott gilt als eines der größten Talente im englischen Fußball und lief bereits für die U15, U16 und U17 der Briten auf. Als er am 4. Mai 2019 im Alter von 16 Jahren und 30 Tagen im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers eingewechselt wurde, trug sich das Fulham-Juwel außerdem als jüngster Premier-League-Spieler aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Sein Profidebüt gab er sogar schon mit 15 Jahren und 174 Tagen. Im September 2018 wurde er im Ligapokal gegen den FC Millwall eingesetzt.

Insgesamt absolvierte er in der abgelaufenen Saison zwei Einsätze in der höchsten englischen Spielklasse und machte darüber hinaus in 18 Spielen für die U18 des FC Fulham mit fünf Treffern und vier Vorlagen auf sich aufmerksam. Einen Haken bringt sein junges Alter allerdings mit sich: Einen Profivertrag bei den Reds darf Harvey Elliott erst mit 17 Jahren – also an seinem Geburtstag am 4. April im kommenden Jahr – unterzeichnen.