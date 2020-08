Zweites Spiel, zweiter Sieg: Chemie Leipzig gewinnt gegen Tennis Borussia Berlin

Leipzig. Das erste Regionalligaspiel von Tennis Borussia Berlin vor Fans begann mit Chancen der Gäste aus Leipzig. Unter den Augen von zahlreichen Chemiefans hatte Neuzugang Morgan Fassbender in der zweiten Minute eine Chance vergeben. Nachdem Tomas Petracek allein vor dem Berliner Torwart auftauchte in der zwanzigsten Minuten. Trainer Miroslav Jagatic schickte die Startelf vom ersten Heimsieg gegen den BFC Dynamo auf den Platz.

Schneller als beim Auftaktspiel kann sich Chemie nach der 36. Minute mit einem Tor belohnen. Innenverteidiger Karim Halili trifft nach einem Freistoß von Benjamin Boltze und der Weitergabe durch Morgan Fassbender zum 1:0. Ein Sololauf von Morgan Fassbender führt in der 43. Minute zur 2:0-Führung. So geht die BSG, wie vergangene Woche, mit einer für chemische Verhältnisse hohen Führung in die Pause.

Chemie-Fans singen euphorisch

Ohne Wechsel geht die zweite Halbzeit los. TeBe will Tore. In der 50. Minute klärt Halili eine hunderprozentige Chance. Berlin will den Anschlusstreffer, der in der. 54. Minute fällt. Ein Kommunikationsproblem zwischen Fassbender und Mvibudulu führt zum ersten Tor für die Tennis Borussia. Jagatic reagiert mit einem dreifachen Wechsel. Wendschuch, Petracek und Kessler verlassen den Platz. Florian Kirstein, Tarik Reinhardt und Philipp Wendt sollen neue Impulse setzen.

Nach einer Ecke von Boltze in der 60. Minute flog Mvibuduluh am Ball vorbei. Die erste Chance der Chemiker in der zweiten Halbzeit. TeBe möchte den Ausgleich und beide Mannschaften schenken sich nichts. Nach der Trinkpause ist es in der 73. Minute der Doppeltorschütze vom Altglienicke-Spiel Rudolf Ndualu, der die Chemiker-Abwehr prüft. Es folgt das Ligadebüt für Tom Müller, den Jagatic für Fassbender einwechselt. Der 19-Jährige kam im Sommer vom HFC und übernimmt die Rolle von Fassbender auf der rechten Seite. Ein Zeichen, das Chemie weiter nach vorn gehen möchte.

Und wer macht das dritte Tor? Der Sieger vom Tor der Woche bei Sport im Osten - Stephane Mvibudulu. In der 79. Minute steht es wieder 3:1 für die BSG. „Und wir halten die Tabelle in der Hand“ singen die Leipziger Fans.

Miroslav Jagatic ist zufrieden

Und Chemie ist noch nicht satt. Florian Kirstein vergibt zwei Chancen. Jagatic gibt dann auch noch Neuzugang Benjamin Luis Spielminuten, der Mvibudulu für die letzten vier Minuten ersetzt. TeBe probiert noch einmal etwas am Spielergebnis zu ändern, doch die Chancen bleiben ungenutzt. 3:1 gewinnt Chemie Leipzig und bleibt klar auf Kurs - so viele Punkte wie möglich so schnell wie möglich!