Zweites Testspiel, zweiter Sieg: VfL Wolfsburg II bezwingt Lupo/Martini

Während Lupo zur zweiten Hälfte nur einmal tauschte, wechselte der VfL fast das gesamte Team - nur Michele Rizzi machte weiter. Und der hatte nach knapp einer Stunde die erste gute Möglichkeit nach der Pause auf dem Fuß, scheiterte aber Lupo-Keeper Marius Sauss. Wenig später vergab Briang Kayo nach tollem Zuspiel. Doch in der 73. Minute machte er es besser, musste aber nach uneigennützigem Abspiel von W'Okitasombo aber nur noch einschieben - 2:0. Von Lupo kam offensiv hingegen nichts mehr, mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte. Es blieb beim 2:0. VfL-Coach Henning Bürger: "Es ist unser zweites Spiel nach monatelanger Pause, trotzdem wünscht man sich ein Stück mehr Dominanz. Das haben wir in beiden Spielen vor allem in der ersten Halbzeit noch nicht so hinbekommen." Ein Lob gab es für einen Zugang: Bryang-Kayo hat es gut gemacht. Es gibt noch ein, zwei andere , die hervorstechen." Lupo-Coach Giampiero Buonocore: "Es war ein guter Test gegen einen bärenstarken Gegner. Das ist gut für die Moral. Die Spieler haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, wir haben nicht nur defensiv agiert. Mir ist wichtig, dass wir zu Torchancen kommen und das ist uns gelungen."

Der Oberliga-Spielplan ist inzwischen da: Lupo startet am 6. September bei Arminia Hannover und erwartet eine Woche später den 1. FC Germania Egestorf/Langreder.