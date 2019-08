Zweites WM-Gold für Dresdner Tom Liebscher

Szeged/Dresden. Mehr geht nicht. Der Dresdner Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher ist bei der Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged in zwei Bootsklassen gestartet und bringt zweimal Gold mit nach Hause. Nachdem der 26-Jährige bereits im K1 über 500 Meter seinen insgesamt dritten WM-Titel (2013/2017) erkämpfte, legte er zum Abschluss vor einer begeisterten Zuschauerkulisse mit dem K4 über 500 Meter nach. Mit seinen Teamgefährten Max Rendschmidt (Essen), Ronald Rauhe und Max Lemke (beide Potsdam) sicherte sich das Quartett im Finale mit einer souveränen Leistung zum dritten Mal in Folge Gold.

Sie holten damit nicht nur die Quotenplätze für Olympia, sondern setzten gegenüber der Konkurrenz in Richtung Tokio auch ein deutliches Ausrufezeichen. Zwar hatte das deutsche Flaggschiff lange Zeit die starken Spanier im Nacken, doch bis ins Ziel paddelten die vier Erfolgsathleten eine halbe Sekunde Vorsprung heraus. Rang drei ging an die Slowakei. „Zweimal Gold ist natürlich richtig cool. Wir haben zwar gehofft und dafür trainiert, aber dass unsere Taktik so aufgeht und wir hintenraus alle noch ausstechen konnten, ist super gelaufen“, freute sich Tom Liebscher.

Olympia 2020 in Tokio soll der Schlusspunkt werden

Er verriet nach seinem Triumph: „Jetzt stoßen wir mit der gesamten Mannschaft mit einem Glas Sekt an, dann werden wir noch feiern gehen.“ Sein 37-jähriger Bootsgefährte Ronald Rauhe, der seinen insgesamt 16. Titel errang, meinte freudestrahlend: „Es macht einfach so viel Spaß bei dieser Wahnsinnsstimmung. Das ungarische Publikum liebt die Viererrennen und feuert nicht nur ihre eigenen Boote an, das ist einfach phänomenal.“

In Tokio will er nun den goldenen Schlusspunkt unter seine Karriere setzen. Und Schlagmann Max Rendschmidt bemerkte: „Wir wissen, was wir können, haben aber auch großen Respekt vor den Jungs in den Booten der Konkurrenz. Diesmal waren wir wieder vorn, aber wir wissen auch, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen. Mit den drei Jungs hinter mir blicke ich jedoch optimistisch in die Zukunft.“

Enttäuschung bei Steffi Kriegerstein

Der Dresdner Stützpunkttrainer Jens Kühn, der mit einer großen Fangemeinde die Rennen vor Ort verfolgte, freute sich über den Riesenerfolg von Liebscher. Er war aber auch ein wenig traurig, dass es für die Olympia-Zweite Steffi Kriegerstein nicht wie erhofft gelaufen ist. Zwar gewann die 26-Jährige mit ihrer Magdeburger Partnerin Jasmin Fritz das B-Finale, doch das reichte am Ende nicht für einen Quotenplatz. Dabei haderte Kriegerstein: „Wir haben ein brutal hartes Halbfinale erwischt. Vorzuwerfen haben wir uns trotzdem nichts, denn wir sind Bestzeit gefahren. Mehr ging einfach nicht.“

Ihre Zeit im B-Finale hätte übrigens im A-Endlauf sogar zu Bronze gereicht. Jens Kühn sieht aber für seinen Schützling noch längst nicht alle Fälle in Richtung Olympia davonschwimmen: „Im Frühjahr gibt es noch ein europäisches Quotenrennen, wahrscheinlich vor dem Weltcup in Racice. Bis dahin muss ein starker Zweier gebildet werden“, erklärt der Trainer, der zudem noch eine andere Chance für Kriegerstein ins Visier nimmt: „Der Frauen-Vierer hat mit Platz sechs geradeso den Quotenplatz geholt, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Da kann sie sich durchaus wieder reinfahren“, ist er überzeugt. Während Steffi Kriegerstein – wie schon vor der WM feststand – erstmal Urlaub macht, nimmt Tom Liebscher ab Mittwoch in Brandenburg noch an der Deutschen Meisterschaft teil.

