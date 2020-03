Zweitliga-Aufstieg: BV Gifhorn hat sich noch nicht entschieden

Klar ist: Die Mehrkosten in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wären erheblich. „Das Meldegeld ist wesentlich höher, es gibt mehr und weitere Reisen“, so Gifhorns Coach. Personell ist die Lage nicht weniger schwierig. Um wettbewerbsfähig zu sein, bräuchte der BVG Verstärkungen. „Wir sind froh, mit Holger Herbst, Marvin Schmidt und Thies Huth starke Nachwuchsspieler zu haben, aber sie sind noch nicht so weit, in der 2. Liga dauerhaft punkten zu können“, so Niesner. Kontakte zu potenziellen Neuzugängen wurden geknüpft, es hagelte aber ausnahmslos Absagen, „die guten deutschen Spieler sind allesamt vom Markt“.