Zweitliga-Erfahrung bei Dynamo gesammelt: Lok Leipzig holt verletzten Atilgan

Leipzig. „Osman hat nach seiner Verletzung ein Team gesucht, wo er sich fit hält", spricht es Lok -Cheftrainer Almedin Civa ganz offen an. Der Leipziger Fußball-Regionalligist hat am finalen Tag des Winter-Transfer-Fensters einen vermeidlichen Coup gelandet, denn mit Osma Atilgan kommt ein junger Stürmer mit Erfahrung aus der 2. und 3. Liga zu den Blau-Gelben.

"Unheimlich glücklich und stolz"

Der Haken an der Sache: der 22-Jährige ist aktuell noch nicht einsatzbereit und muss nach einer Mittelfußverletzung wieder fit werden. Das soll nun in Probstheida passieren, wo er ein Arbeitspapier bis zum Saisonende unterzeichnete. „Ich kenne ihn noch aus seiner Dresdner Zeit, deswegen war die Idee ihn fit zu machen und für die Rückrunde einzubauen. Er wird, wenn alles gut läuft, in ein paar Wochen einsatzbereit sein", so Coach Civa weiter.

Atilgan, der bei Lok mit der Rückennummer 9 auflaufen soll, war nach seinen Stationen bei Dynamo Dresden und einer Leihe zu Hansa Rostock zum Regionalligisten Preußen Münster gewechselt und ist in der vergangenen Saison für den FC Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest aufgelaufen.

„Mich macht es unheimlich glücklich und stolz für so einen großen Verein wie Lokomotive Leipzig in der Rückrunde auflaufen zu dürfen. Nach meinen Verletzungen bin ich dem Trainer sehr dankbar dafür, dass er mich wieder auf mein altes Level bringen will und wird", so das Offensivtalent, das unter anderem in der Jugend von Dynamo Dresden ausgebildet wurde. Der 22-Jährige weiter: „Die Gespräche mit Alme haben mir von Tag eins sehr gutgetan, diese Fans, diese Stadt und dieser Verein sind für mich genau das richtige. Ich möchte alles für den Verein und den Fans geben, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen und werde mich komplett in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen.“