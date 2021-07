Zweitliga-Fehlstart für Schalke 04: HSV dreht frühen Rückstand in klaren Auswärtssieg

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat zum Auftakt der 2. Liga einen Fehlstart hingelegt. Gegen den Hamburger SV kassierten die Königsblauen im Eröffnungsspiel durch zwei späte Gegentreffer eine 1:3 (1:0)-Niederlage. Der Ex-Hamburger Simon Terodde hatte S04 im ersten Zweitliga-Spiel der Klubgeschichte seit 1991 früh in Führung gebracht, doch im zweiten Durchgang drehten Robert Glatzel, der eingewechselte Moritz Heyer und Bakery Jatta die phasenweise rasante Begegnung vor 19.770 Fans in der Gelsenkirchener Arena zu Gunsten der Gäste. Anzeige

Die personell in diesem Sommer runderneuerten Schalker starteten mit acht Neuzugängen in die Partie. Aus dem Kader der Vorsaison standen lediglich der für den positiv auf das Coronavirus getesteten Ralf Fährmann zwischen die Pfosten gerückte Michael Langer sowie die Youngster Malik Thiaw und Florian Flick in der Anfangself. Beim HSV beorderte der neue Trainer Tim Walter mit Kapitän Sebastian Schonlau, Jonas Meffert, Ludovit Reis und Glatzel vier Neuzugänge in seine Startformation.

Acht Neuzugänge in S04-Startelf

Mit Terodde hatte einer von acht Neuzugängen in der Schalker Startaufstellung gleich die erste Torchance (5.). Sein Schuss aus spitzem Winkel rauschte jedoch knapp am Gehäuse der Hamburger vorbei. In der vergangenen Saison hatte Terodde, einer der erfolgreichsten Zweitliga-Torjäger überhaupt, noch das Trikot des HSV getragen.

Keine zwei Minuten später war der Ball dann doch im Netz. Dominick Drexler, den S04-Trainer Dimitrios Grammozis nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln in dieser Woche gleich von Beginn an brachte, eroberte gegen Jan Gyamerah den Ball. Über Marius Bülter landete die Kugel bei Terodde, der Hamburgs Schlussmann Daniel Heuer Fernandes überwand (7.). Das Schiedsrichtergespann entschied zunächst auf Abseits, der Videoassistent (VAR) korrigierte jedoch – der Treffer hatte Bestand. Die Fans in der Arena skandierten „Spitzenreiter, Spitzenreiter!“.

Schalke-Kapitän Danny Latza verletzt sich

Nach einer schwungvollen ersten Viertelstunde zogen sich die Gastgeber etwas zurück und ließen den HSV ein wenig mehr ins Spiel kommen. Die erste große Torchance für die Gäste brachte jedoch ein Foulelfmeter. David Kinsombi war im Zweikampf mit Flick am Bein getroffen worden und zu Boden gegangen. Der von Cardiff City verpflichtete Glatzel trat zum Strafstoß an, scheiterte aber an Langer (28.). Wenig später musste Grammozis zum ersten Mal wechseln. Blendi Idrizi kam für den angeschlagenen Kapitän Danny Latza (31.), der sich in der Anfangsphase bei einem Foul an Tim Leibold selbst das Knie verdreht hatte.

Die nächste starke Offensivaktion gehörte wieder dem Revierklub. Teroddes Sturmpartner Bülter gewann das Dribbling gegen Jonas David und zog aufs kurze Eck ab, verzog aber (36.). Kurz darauf wieder Bangen auf der Schalker Bank: Thiaw musste nach einem Luftduell mit Glatzel ebenfalls von der medizinischen Abteilung versorgt werden (42.), konnte aber weitermachen.

Später HSV-Siegtreffer

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff belohnten sich die Norddeutschen für ihre Steigerung. Langer konnte einen starken Freistoß von Leibold gerade noch Parieren, doch Glatzel setzte nach und stocherte den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie (53.). Nur Sekunden später hätten die Gäste das Spiel beinahe gedreht, als Jatta nach einem Freistoß früher am Ball war als der aus seinem Tor eilende Langer. Doch der Lupfer ging über den Kasten (54.). Dann die Möglichkeit auf der anderen Seite: Thomas Ouwejean scheiterte nach Querpass von Terodde aber an Heuer Fernandes (55.). Die Partie war nunmehr völlig offen, beide Teams suchten die Offensive.