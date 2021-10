Der Hamburger SV tritt am Freitag (18.30 Uhr, Sky) im Gastspiel beim FC Erzgebirge Aue als klarer Favorit an. Allerdings will sich Trainer Tim Walter vom aktuellen Tabellenstand des noch sieglosen Schlusslichts der 2. Bundesliga nicht blenden lassen. "Jede Mannschaft, die in der 2. Liga agiert, hat gewisse Qualitäten", sagte der 45-Jährige. In Aue kehrt Kapitän Sebastian Schonlau nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre ins Team zurück. Mario Vuskovic, der ihn gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) vertreten hat, wird zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Walter ist froh über das Comeback seines 27 Jahre alten Mannschaftsführers, "weil er schon eine tragende Säule für unser Spiel ist", wie der HSV-Coach urteilte. Anzeige

Mit einem gut gefüllten Weserstadion will Werder Bremen im Parallelspiel seinen Abwärtstrend stoppen. Gegner ist der 1. FC Heidenheim. Die Hanseaten dürfen als erster Profiklub seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder in einem vollen Stadion auflaufen. Voraussetzung für die Fans ist der 2G-Status. Sie müssen geimpft oder genesen sein, um in das Stadion gelassen zu werden. Der Klub rechnet mit rund 30.000 Besuchern, 42.100 Plätze hat die Arena. Die Anhänger sollen mit dafür sorgen, dass die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nach den beiden Enttäuschungen gegen den HSV (0:2) und in Dresden (0:3) wieder aus dem Zweitliga-Mittelmaß nach oben blicken kann.