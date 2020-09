Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem 1. FC Heidenheim, SC Paderborn und Greuther Fürth

Mit einem völlig neuformierten Team und dem Selbstvertrauen des 5:4-Pokal-Erfolgs gegen Hertha BSC meldet sich Eintracht Braunschweig an diesem Sonntag nach zweijähriger Abstinenz in der 2. Bundesliga zurück. Auftaktgegner ist der 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr/Sky), der im Juli erst in der Relegation gegen Werder Bremen den Bundesliga-Aufstieg verpasste. "Wir haben ein gutes Gefühl aus dem Pokal mitgenommen und haben gesehen, dass viele Dinge funktioniert haben", sagte Trainer Daniel Meyer