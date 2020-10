Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Karlsruher SC und VfL Bochum

Nach 19-tägiger Pause meldet sich der Hamburger SV zurück. In der 2. Bundesliga tritt die Mannschaft am Samstag (13 Uhr/Sky) bei Greuther Fürth an. Es soll der dritte Sieg der Saison werden. Erstmals in einem HSV-Pflichtspiel steht der von Bayern München geholte Sven Ulreich im Tor. In der 2. Liga haben die Hamburger in vier Partien gegen die Franken nicht verloren (2 Siege, 2 Remis). Die einzige Niederlage liegt 56 Jahre zurück. Das war ein 1:2 im DFB-Pokal.