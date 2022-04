Der Hamburger SV will die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga wahren. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter muss am Samstag (13.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige]) beim feststehenden Absteiger FC Ingolstadt antreten. Die Papierform verspricht eine leichte Aufgabe. Doch die Oberbayern haben nichts mehr zu verlieren und spielen ohne Druck auf. Das könnte für die favorisierten Hamburger unangenehm werden. "Ich gehe davon aus, dass wir ein richtig ekelhafter Gegner für den HSV werden", sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm. HSV-Trainer Tim Walter ist optimistisch. "Auch wir können griffig sein und in die Zweikämpfe gehen", sagte er. Die Hamburger wollen ihren dritten Sieg in Serie einfahren und auch die restlichen Saisonspiele zu Hause gegen Hannover 96 und beim FC Hansa Rostock gewinnen.

