Der HSV will mit einem Sieg beim angeschlagenen Nordrivalen Hannover 96 weiter an die Spitzengruppe in der 2. Bundesliga heranrücken. Jahn Regensburg schielt in Heidenheim indes auf Platz zwei und Dresden empfängt den KSC. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.