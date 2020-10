Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth - HSV-Spiel abgesagt

Im Duell zwischen Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf geht es um den Kontakt zu den vordersten Plätze. Die Hausherren sind mit einem Sieg und einem Remis ganz ordentlich in die neue Spielzeit gestartet. Düsseldorf holte nach der Auftaktpleite beim HSV (1:2) einen 1:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers und will nun beweisen, dass die Mannschaft in dieser Saison zu den Aufstiegsaspiranten gehört.

Aufsteiger Würzburger Kickers ist nach dem Fehlstart unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen bei dessen Debüt besonders gefordert. "Wir müssen Emotionen freisetzen, die Mannschaft emotionalisieren. Das ist das, was ein Aufsteiger am Anfang einer Saison braucht, dass wir euphorisch in die Partien gegen", sagte der neue Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Das fränkische Duell gegen den Zweitliga-Routinier steht jetzt erstmal im Fokus des Nachfolgers von Aufstiegscoach Michael Schiele.