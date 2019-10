Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel gegen Bochum und Darmstadt gegen Aue

Holstein Kiel hat in ersten Spiel unter Cheftrainer Ole Werner das Ende der Heimmisere als Kampfziel ausgegeben. "Wir wollen endlich wieder ein Heimspiel gewinnen", sagte der 31 Jahre alte Coach vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum. August mit einem 2:1 gegen den Karlsruher SC. Unter Werner gab es zwei 1:2-Niederlagen gegen Hannover 96 und Jahn Regensburg.

Der FC Erzgebirge Aue strebt beim SV Darmstadt 98 seinen sechsten Saisonsieg an. Die seit vier Spielen ungeschlagenen Sachsen reisen als Tabellenvierter mit viel Selbstvertrauen nach Hessen. "Wir müssen wie in den letzten Spielen alles geben und an unsere Grenzen gehen, um gegen einen guten Gegner zu bestehen", sagte Trainer Dirk Schuster vor der Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte.