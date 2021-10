Im Bundesliga-Unterhaus ist er die derzeit größte Attraktion, für den FC Schalke die Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Binnen weniger Wochen ist Neuzugang Simon Terodde beim zuletzt leidgeprüften Revierklub zu einer Kultfigur aufgestiegen. Gelingt dem 33 Jahre alten Angreifer am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) im Spiel gegen den FC Ingolstadt ein weiterer Treffer, ist ihm ein Ehrenplatz in den Zweitliga-Annalen sicher. Schließlich würde er mit dem bisherigen Rekordschützen Dieter Schatzschneider gleichziehen, der von 1978 bis 1987 153 mal für Hannover 96 und Fortuna Köln traf.

Der FC St. Pauli will parallel seine Erfolgsbilanz ausbauen und gegen Dynamo Dresden den dritten Sieg in Serie feiern. Die Gäste aus Sachsen kommen aber mit viel Selbstvertrauen ans Millerntor, nachdem sie am vergangenen Sonntag den Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit 3:0 bezwingen konnten. Zudem haben die Kiezkicker keines der vergangenen vier Spiele gegen den Zweitliga-Aufsteiger gewinnen können. Im dritten Spiel am Sonntag empfängt der SV Sandhausen die "Lilien" vom SV Darmstadt 98.