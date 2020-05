Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, dem VfB Stuttgart und dem HSV

Arminia Bielefeld startet als Tabellenführer zurück in die 2. Liga. Die Ostwestfalen treffen am Sonntagmittag (13.30 Uhr) im Derby auf den VfL Osnabrück und wollen mit einem Sieg mindestens den Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze halten. Die Verfolger lauern hingegen auf einen Patzer der Blau-Schwarzen.