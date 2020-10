Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, dem 1. FC Heidenheim und dem SC Paderborn

Schiebt sich Erzgebirge mit einem Sieg beim VfL Bochum wieder auf Platz drei in der 2. Liga vor? Und was macht der vergangene Relegationsteilnehmer 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück? Gewinnt der SC Paderborn in Sandhausen zum zweiten Mal in dieser Saison? Verfolgt die drei Spiele am Sonntag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.