Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Greuther Fürth und Holstein Kiel

Der VfL Bochum, Greuther Fürth und Holstein Kiel mischen wieder im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga mit. Bochum trifft am Samstag auf Würzburg, Fürth ist in Hannover gefordert und Kiel muss gegen Aue ran. Verfolgt die Partien am Samstag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.