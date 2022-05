Der vierte Aufstieg in die Bundesliga nach 1978, 1981 und 2015 ist für Darmstadt 98 zum Greifen nahe. Mit zwei Siegen im Zweitliga-Endspurt am Freitag (18.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige] bei Fortuna Düsseldorf und am 15. Mai gegen den SC Paderborn könnte der Tabellenzweite die vierte Rückkehr ins Oberhaus auf direktem Wege perfekt machen. "Natürlich wächst die Anspannung, je näher das Spiel kommt. Wir verspüren dann aber den normalen Spieltagsdruck", meinte Trainer Torsten Lieberknecht am Mittwoch vor dem ersten Endspiel am Rhein. "Die Jungs brennen darauf." Allerdings müssen die Hessen auch auf das Torverhältnis achten. Schließlich lauert Werder Bremen punktgleich mit sechs Toren weniger auf dem dritten Rang.

