Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Darmstadt trifft auf Karlsruhe, Paderborn in Regensburg gefordert

Der Karlsruher SC kann sich mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückmelden. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner würde bei einem Erfolg zumindest über Nacht den Abstand auf die direkten Aufstiegsränge auf drei Punkte reduzieren. Die Statistik dürfte dem KSC jedenfalls Hoffnung machen: Darmstadts bislang letzter Heimsieg gegen die Badener liegt über 40 Jahre zurück - am 9. Mai 1980 waren die aktuellen Spieler beider Mannschaften nicht mal geboren.

Anzeige

Der SSV Jahn Regensburg will sich in der Vorfreude auf das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen nicht von der nächsten Liga-Aufgabe ablenken lassen. Nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig soll am Freitag ein Erfolg gegen den SC Paderborn her.